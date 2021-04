Somalia: operazione dell'esercito nell'Hirshabelle, uccisi 25 miliziani di al Shabaab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito nazionale somalo (Sna) ha ucciso 25 combattenti di al Shabab in un'operazione condotta nella città di Gambole, nello Stato centrale di Hirshabelle. Lo ha riferito dall'emittente "Radio Dalsan" Hassan Mohamed Osman, comandante in carica delle forze Danab addestrate dagli Stati Uniti. Al Shabaab, che un tempo controllava vasti territori della Somalia centrale e meridionale, è stato indebolito a seguito dell'operazione militare condotta dall'esercito somalo sostenuto dalle truppe della Missione dell'Unione Africana in Somalia (Amisom), tuttavia il gruppo è ancora in grado di effettuare attacchi mortali nelle principali città, compresa la capitale Mogadiscio e le basi militari presidiate dalle truppe Sna e Amisom. Negli ultimi anni le forze governative hanno intensificato le operazioni contro al Shabaab ma i militanti hanno ancora il controllo delle aree rurali, conducendo imboscate e piantando mine antiuomo al passaggio di convogli militari. (Res)