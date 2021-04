Ue: Amendola, posizionamento europeista e euroatlantico può rafforzare l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il posizionamento europeista e euroatlantico può permettere all'Italia di emergere più forte dalla pandemia di Covid-19. Lo ha affermato il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola, intervenendo a "Sky Start". Il Covid-19 si inserisce in un contesto geopolitico multipolare, ha spiegato il sottosegretario. "I rapporti euroatlantici sono una garanzia per il nostro Paese", ha detto Amendola. Il sottosegretario ha poi rilevato come "l'identità europeista e euroatlantica in questo mondo turbolento può essere un elemento per ricostruire un sistema multilaterale che è saltato", come si evince "dalla figura fatta dall'Oms durante la pandemia di Covid". "Abbiamo anche un grande onere che è la presidenza del G20", ha aggiunto Amendola. "Dobbiamo ricostruire, tessere di nuovo alleanze, in maniera pacifica e cooperativa, in un contesto molto fragile", ha concluso il sottosegretario. (Res)