Ungheria: Covid, il 72 per cento degli ungheresi vuole vaccinarsi

- Il 72 per cento degli ungheresi vuole vaccinarsi contro il coronavirus. E' quanto risulta da un sondaggio dell'Istituto Nezopont, ripreso dal quotidiano "Magyar Nemzet". A gennaio i cittadini ungheresi desiderosi di essere vaccinati contro il virus ammontavano al 45 per cento e a fine 2020 erano addirittura il 30 per cento, all'epoca dell'approvazione del vaccino di Pfizer-BioNTech da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). "Magyar Nemzet" suggerisce che l'aumento possa essere dovuto alla crescente diversità dei vaccini a disposizione, all'andamento della campagna vaccinale e a una "stanchezza da pandemia". Un atteggiamento pro-vaccino è più significativo, secondo il sondaggio, tra i sostenitori del governo in carica e meno tra gli elettori di opposizione. Il differenziale tra i due gruppi erano meno sensibile a inizio anno. Al momento l'82 per cento degli elettori di Fidesz dichiara di volere il vaccino contro il 60 per cento tra i simpatizzanti dei partiti di minoranza. (Vap)