Perù: presidenziali, Castillo conferma il vantaggio al primo turno

- Con il 94 per cento delle schede scrutinate Pedro Castillo, esponente del partito di sinistra Perù Libre, si conferma il candidato più votato al primo turno delle elezioni presidenziali in Perù, tenute domenica 11 aprile. Secondo quanto riferisce il quotidiano “El Comercio” il candidato consolida la sua posizione con il 19,076 per cento dei voti. Segue la candidata iper conservatrice Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente Alberto, che arriva al 13,325 per cento, seguita a sua volta con uno scarto minimo dal conservatore Rafael López Aliaga, del partito Renovación Popular (11,695 per cento) e Hernando de Soto, del partito di centro destra Avanza Pais (11,690 per cento). (Brb)