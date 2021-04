Milano: sottraggono soldi durante perquisizione a pusher, arrestati 4 agenti polizia locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gip Guido Salvini ha invece respinto la richiesta di misura cautelare avanzata dal pm Elio Ramondini in merito ad altri due presunti episodi analoghi avvenuti rispettivamente il primo e il 6 ottobre 2020 ai danni di un cittadino algerino con precedenti per droga. Stando al suo racconto cinque agenti del ’Unità Contrasto Stupefacenti’, tra cui tre di quelli finiti stamattina ai domiciliari, avrebbero eseguito delle perquisizioni in un appartamento in via Gola appropriandosi di oltre 2.500 euro. Per il giudice questi due casi si basano “solo sulle fonti narrative, fonti la cui attendibilità può essere messa in discussione e che dovrebbero essere meglio verificate anche in contraddittorio in quanto si tratta di soggetti inserito nel mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti e da tempo attenzionati da varie Forze dell'ordine”. (Rem)