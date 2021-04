Romania: premier Citu dopo tragedia all'ospedale Covid di Bucarest, "rappresentanti dello Stato si nascondono"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra tragedia è avvenuta in Romania, all'ospedale Victor Babes di Bucarest, tre persone sono morte, e "in questo momento non sappiamo perché". Lo ha detto il premier romeno, Florin Citu in una conferenza stampa dopo che ieri sera tre pazienti affetti da Covid-19 sono morti in un'unità mobile di terapia intensiva del nosocomio a causa della mancata installazione dell'ossigeno. "Ho chiesto al ministro dell'Interno che le indagini sulla tragedia nell'ospedale Victor Babes di Bucarest siano quanto più rapide e trasparenti possibile in modo che i colpevoli siano ritenuti responsabili", ha aggiunto Citu. Il premier ha sottolineato che "gli amministratori o i rappresentanti dello Stato fuggono dalla comunicazione e tendono a nascondersi". "Non possiamo garantire ora che tali incidenti non si ripetano. Speriamo che non accada di nuovo. Ma per non averne di più, bisogna accelerare la campagna di vaccinazioni", ha concluso il capo del governo. A sua volta, il capo del Dipartimento per le situazioni di emergenza della Romania, Raed Arafat ha specificato di aver saputo dell'incidente a seguito di una telefonata da parte del ministro della Salute che gli ha chiesto della situazione. Arafat ha anche detto che al momento dell'incidente c'era un dipendente della società di manutenzione dei ventilatori nel cortile dell'ospedale, ma che questa si è rifiutata di entrare nell'unità mobile di terapia intensiva per risolvere il problema a causa dei pazienti Covid-19 che erano all'interno. (Rob)