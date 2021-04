Vaccino: Figliuolo, campagna procederà uniforme in tutta Italia, prossima settimana 4,2 milioni dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna vaccinale deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza deroghe e facendo riferimento all'ordinanza che indica negli anziani e nei vulnerabili le categorie prioritarie di persone da proteggere dal Covid 19. Non ha usato mezzi termini il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid-19, per rispondere alle dichiarazioni del presidente della Regione Campania che si era detto pronto a vaccinare i settori economici una volta terminato con gli over 80. "Ho già detto al commissario Figliuolo che in Campania, una volta completati gli ultra ottantenni, non si procederà esclusivamente per fasce d'età. Dedicheremo la struttura pubblica a curare anziani e soggetti fragili, ma la struttura pubblica lavorerà anche per settori economici. Se si va avanti solo per fasce d'età l'economia sarà morta, questa è una nuova fase rispetto a un anno fa. La nostra linea è diversa da quella attualmente scelta dal governo, perché tra i nostri obiettivi c'è il rilancio economico", aveva tuonato Vincenzo De Luca. "L'obiettivo - ha replicato il commissario - è quello di mettere al sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane, che sono le più vulnerabili all'infezione. Più celermente si concluderà questa fase, prima si potrà procedere a vaccinare le categorie produttive"."A fine maggio - ha spiegato Figliuolo al "Corriere della Sera" - saremo in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese. Lo dicono i numeri: nel trimestre che va da aprile a giugno avremo 45 milioni di dosi, vuol dire 15 milioni al mese. E' la quantità giusta". Secondo quanto si apprende, sono attese tra oggi e domani nell'hub della Difesa a Pratica di Mare le 180mila dosi del primo carico di Johnson & Johnson insieme alle oltre 170mila di AstraZeneca, per un totale di 360mila dosi che verranno poi distribuite alle Regioni. Secondo la struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 sono oltre 4,2 milioni i vaccini che verranno complessivamente consegnati tra il 15 e il 22 di aprile alle strutture sanitarie delle Regioni. In particolare è prevista la distribuzione di oltre tre milioni di Pfizer suddivisi in due mandate di 1,5 milioni, circa mezzo milione di Vaxzevria, oltre 400 mila di Moderna, e di più di 180 mila di Janssen. Intanto, al fine di ampliare la platea dei vaccinatori e aumentare le capacità di somministrazione di vaccini sul territorio nazionale, la struttura commissariale ha dato il via libera al reclutamento di altro personale sanitario mettendo in pratica quanto previsto dal decreto legge numero 41 del 22 marzo 2021, il cosiddetto decreto Sostegni, e includendo i medici specializzandi nel bando già esistente del 16 dicembre 2020.Ad oggi sono 13.286.783 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l'85,3 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 15.575.830 (10.259.730 Pfizer/BioNTech, 1.320.400 di Moderna e 3.995.700 di AstraZeneca), mentre ammonta a 3.989.383 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Il numero di persone di età superiore agli 80 anni che ha ricevuto almeno una somministrazione ha superato quota 3 milioni, con un incremento di 500 mila unità rispetto alla settimana precedente.(Rin)