Maltempo: Coldiretti, atteso dopo -92 per cento pioggia in bacino Po

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arrivo del maltempo è atteso dopo un lungo periodo di siccità con la caduta del 92 per cento di precipitazioni in meno a marzo nel bacino del Po dove si produce un terzo di tutto l’agroalimentare made in Italy. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sull’allerta maltempo della protezione civile con il ritorno della neve in primavera sulla Penisola dopo che il gelo ha decimato i raccolti di frutta e verdura colpendo anche florovivaismo, vigne e ulivi da nord a sud del Paese. La pioggia - sottolinea la Coldiretti in una nota - è necessaria per combattere la carenza idrica nelle campagne ma per essere di sollievo deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa, mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente provocano danni poiché i terreni non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento provocando frane e allagamenti come in Lucchesia dove si è abbattuta anche una violenta grandinata. (segue) (Com)