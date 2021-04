Sudan: Arabia Saudita ed Emirati stanzieranno 400 milioni di dollari per progetti agricoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti stanzieranno 400 milioni di dollari in progetti agricoli in Sudan per le stagioni estive e invernali di quest'anno. Lo ha dichiarato il capo dell'Autorità per gli investimenti nella sicurezza sociale del Sudan, Abdel-Latif Osman, che nel corso di una conferenza stampa a Khartum ha riferito che i partner stranieri monitoreranno la gestione trasparente del fondo investito. Il portafoglio di finanziamenti agricoli, ha precisato, fornisce input per la produzione agricola di semi, fertilizzanti, semi, pesticidi e materiali di imballaggio e il finanziamento potrà avvenire tramite finanziamenti in natura o a breve termine. Intanto l'ambasciatore saudita a Khartum, Ali bin Hassan Jaafar, ha annunciato che Riad organizzerà un forum sui progetti di investimento in Sudan. Parlando al termine di un incontro con il premier sudanese Abdallah Hamdok, Jaafar ha ribadito l'impegno del Regno saudita ad attuare quanto concordato durante la visita di Hamdok a Riad, lo scorso marzo, e ha aggiunto che gli investimenti sauditi in Sudan fanno parte della visione della Vision 2030 del Regno per diversificare l'economia saudita dal petrolio. Dopo la destituzione, nell'aprile 2019, del presidente Omar al Bashir, al potere per 30 anni, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno promesso aiuti per 3 miliardi di dollari al Sudan, tuttavia finora sono stati consegnati solo 750 milioni di dollari, compreso un deposito di 500 milioni di dollari presso la Banca centrale sudanese. (Res)