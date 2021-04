Credito: Zanettin (FI), pubblicato decreto patrimoni, ora si accelerino i rimborsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Gazzetta ufficiale di ieri, "dopo tanti solleciti, è stato finalmente pubblicato il 'decreto Patrimoni' che consentirà di sbloccare le domande di indennizzo forfettario al Fir fondate sul requisito patrimoniale. Dalla relazione ministeriale esse erano ben 17.910 e fino ad oggi neppure potevano essere esaminate. Ora però non ci sono più alibi. La Commissione tecnica acceleri l'evasione delle domande. I risparmiatori truffati dalle banche attendono da troppo tempo che le promesse siano mantenute". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Forza Italia e componente della commissione parlamentare di inchiesta sulle banche e sul sistema finanziario Pierantonio Zanettin. (Com)