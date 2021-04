Imprese: Amazon annuncia tre nuovi depositi di smistamento in Veneto con 240 posti di lavoro a tempo indeterminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon ha annunciato oggi l’apertura di tre nuovi depositi di smistamento a Vicenza, Treviso e Riese Pio X (TV). Le nuove strutture saranno operative a partire dal prossimo autunno e serviranno i clienti residenti a Vicenza, Treviso e nelle aree limitrofe. Nei depositi, Amazon creerà oltre 60 posti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre - come riferisce un comunicato del colosso statunitense - è previsto che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 180 autisti a tempo indeterminato. Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, ha dichiarato: “In un momento difficile come quello che stiamo vivendo siamo orgogliosi di poter contribuire alla creazione di 240 posti di lavoro a tempo indeterminato grazie all’apertura di questi nuovi depositi”. Inoltre, Amazon ha recentemente annunciato un’iniziativa a sostegno della parità di genere nel settore della logistica, grazie allo stanziamento di un fondo di 500mila euro rivolto alle donne, che potranno beneficiare di incentivi supplementari per coprire i costi di avviamento. Dal suo arrivo in Italia nel 2010, Amazon ha investito oltre 5,8 miliardi di euro, creando più di 9.500 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, di cui 2.600 solo nel 2020 in oltre 40 siti sparsi in tutto il Paese. Nel 2021 entreranno in attività altri due centri di distribuzione e un centro di smistamento, con l’obiettivo di creare ulteriori 2.000 posti di lavoro nell’arco dei prossimi tre anni. (Com)