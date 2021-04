Covid: ristoranti e alberghi, nel biennio 2020-2021 la pandemia brucia 38,5 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore ristoranti e alberghi a causa dell'emergenza Covid-19 brucia nel biennio 2020-2021 oltre 38miliardi di euro. In particolare le oltre 74mila società di capitali di questo comparto realizzerebbero complessivamente una perdita di 38,503 miliardi di euro, pari a circa la metà dell'intero settore. Il settore dell'alloggio registrerebbe un calo complessivo di 17,5 miliardi di euro, mentre quello della ristorazione una flessione di 21 miliardi di euro. Sono le stime quantificate dall'Osservatorio sui Bilanci 2019 del Consiglio e della Fondazione nazionale dei commercialisti. Il 2021 si presenta però leggermente migliore del 2020 rispetto al 2019. Quest'anno, infatti, il fatturato complessivo delle società di capitali è previsto ridursi del -35 per cento contro il -44,2 per cento del 2020. Il campione analizzato è formato da quasi 75mila società con oltre 670mila dipendenti e quasi 49 miliardi di fatturato a valori 2019. In termini di fatturato, le società di capitali esaminate in queste simulazioni coprono più del 50 per cento dell'intero settore che presenta, sempre a valori 2019, un fatturato complessivo vicino ai 90 miliardi di euro con circa un milione e mezzo di occupati. (segue) (Com)