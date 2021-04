Roma: simula fuga gas per rubare in appartamenti, arrestato 32enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha citofonato ai condomini di una palazzina in via Gradoli a Roma sostenendo che c'era una fuga di gas e che consigliava l'evacuazione. Con questo stratagemma un uomo di 32 anni, nella tarda mattinata di ieri, ha generato confusione nella speranza di poter approfittate per entrate e rubare in qualche appartamento. Fallito il tentativo ha ripiegato su un monopattino elettrico che il proprietario aveva custodito nella zona condominiale. Ha rotto la catena con un palanchino e ha tentato di portarlo via ma, per sua sfortuna, è stato notato dal proprietario che lo ha inseguito e fatto arrestare dagli agenti della polizia. (Rer)