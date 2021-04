Indonesia: i fedeli musulmani iniziano il Ramadan all'insegna del distanziamento sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I musulmani dell'Indonesia hanno inaugurato il mese di Ramadan oggi, 13 aprile, con preghiere comuni e altri eventi segnati dalle misure di distanziamento sociale tese a contenere la pandemia di coronavirus. Il ministro degli Affari religiosi dell'Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, ha annunciato l'avvistamento della luna nuova in diretta televisiva nella sera di ieri,12 aprile. L'Indonesia, così come gran parte degli altri Paesi asiatici, sconta da giorni un aumento dei casi di contagio, ma il governo si è risolto ad allentare alcune delle restrizioni in vigore nel Paese alla luce dei progressi della campagna di vaccinazione nazionale. Le autorità hanno consentito l'apertura delle moschee per il Ramadan a partire da oggi, consentendo la riunione dei fedeli nel rispetto delle distanze minime. Lo scorso anno il Ramadan era coinciso con l'inizio della pandemia, e i luoghi di culto dell'Indonesia erano rimasti chiusi. Quest'anno il governo consentirà anche i raduni per l'Iftar - il pasto serale - in ristoranti, caffetterie e centri commerciali, che potranno servire i clienti ad una capacità massima del 50 per cento. (Fim)