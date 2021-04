© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, martedì 13 aprile, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1458m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: tra notte e prima mattinata ancora nubi irregolari, ma con fenomeni pressochè assenti salvo ultimi piovaschi su Levante ligure. A seguire generale miglioramento con ampie schiarite, specie dal pomeriggio. Tramontana intensa sulla Liguria centrale, tra Savona e Genova. Mar ligure molto mosso al largo, moto ondoso in calo sottocosta. (Rpi)