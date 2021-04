Germania-Usa: incontro tra ministri Difesa oggi a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa di Germania e Stati Uniti, Annegret Kramp-Karrenbauer e Lloyd Austin, si incontrano oggi a Berlino. Al centro dei colloqui, la presenza militare degli Usa in Germania e “i rivali strategici comuni” per i due Paesi, i movimenti di truppe russe ai confini dell'Ucraina e il ritiro della Nato dall'Afghanistan. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, il responsabile del Pentagono è il primo rappresentante dell'amministrazione Biden a visitare la Germania. Oltre a Kramp-Karrenbauer, Austin incontrerà Jan Hecker, consigliere della cancelliera Angela Merkel per la politica estera. Dopo Berlino, Austin si recherà a Stoccarda per visitare i comandi degli Stati Uniti per l'Europa (Eucom) e per l'Africa (Africom).(Geb)