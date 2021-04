Energia: Saipem, Qatargas estende contratto North Field Production Sustainability Offshore Project

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem ha ricevuto da Qatargas la conferma dell'esercizio di due opzioni relative a lavori aggiuntivi nel quadro del Progetto North Field Production Sustainability Offshore (pacchetto "Epco"), la cui assegnazione è stata comunicata il 22 febbraio 2021. Lo riferisce un comunicato stampa di Saipem. Lo scopo del lavoro delle due opzioni ha un valore di circa 350 milioni di dollari ed è relativo al reindirizzamento degli idrocarburi dalla piattaforma di testa di pozzo verso nuove strutture, dovuto alla disattivazione del gasdotto esistente. Le attività da svolgere comprendono la costruzione di due ulteriori piattaforme di collettamento, due ulteriori ponti di collegamento con le piattaforme di testa di pozzo esistenti, due condotte anticorrosione rivestite in acciaio al carbonio di collegamento tra i pozzi per una lunghezza complessiva di 13 chilometri, nonché lo smantellamento della condotta esistente. (segue) (Com)