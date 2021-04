Energia: Saipem, Qatargas estende contratto North Field Production Sustainability Offshore Project (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce Saipem nella nota, i lavori associati all'esercizio delle opzioni saranno pienamente integrati nelle attività progettuali dei due contratti la cui aggiudicazione è stata annunciata all'inizio di quest'anno: il North Field Production Sustainability Offshore e il North Field Production Sustainability Pipeline. Entrambi fanno parte dello sviluppo strategico del North Field production plateau. Questo risultato commerciale è un'ulteriore prova di fiducia nei confronti di Saipem da parte di un cliente importante come Qatargas. Saipem sta già lavorando attivamente all'ingegneria di progetto e alle attività di preparazione del sito ed è pronta a progredire ulteriormente nei lavori, facendo leva sulle proprie competenze, risorse e tecnologia. (Com)