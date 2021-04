Siria: Russia indaga su presenza cellula Stato islamico nella città di Jasim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della polizia militare russa si è recata nella città di Jasim, nel nord della provincia di Daraa, in Siria, per indagare sulla presunta esistenza di una cellula locale dello Stato islamico (Is). Secondo un attivista citato dal portale siriano “Enab baladi”, gli agenti delle forze di sicurezza russe si sono recati sul posto dopo una denuncia delle autorità di Damasco, e hanno incontrato tre ex comandanti dell’opposizione ad Assad. Secondo la fonte, la Russia non è convinta della versione di Damasco e il governo starebbe cercando di convincere i russi della presenza dell’Is per ottenere l’approvazione di Mosca riguardo a un eventuale attacco contro la città, come avvenuto per la cittadina di Al Sanamayn a marzo 2020. (Res)