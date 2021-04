Libano: partiti sciiti, proposta Berri-Jumblatt da 24 ministri è possibile via d’uscita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa per la formazione del nuovo governo del Libano proposta dal presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, e dal leader druso Walid Jumblatt, che prevede una squadra di 24 ministri (otto per ciascuno dei tre campi politici principali), è “una possibile via d’uscita” che soddisfa tutte le componenti coinvolte nella formazione dell’esecutivo. Lo hanno affermato i rappresentanti dei parti sciiti libanesi Amal e Hezbollah, che nel corso di una riunione bilaterale hanno insistito sulla formazione “il più possibile rapida” del nuovo governo del Libano. A fine marzo, Amal – partito di Berri – si era opposto pubblicamente all’alleato Hezbollah, dopo che il segretario generale di quest’ultimo, Hassan Nasrallah, aveva proposto la formazione di un governo “tecnico-politico” invece di un esecutivo di soli tecnici. (Res)