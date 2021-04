Medio Oriente: premier Anp Shtayyeh, sostegno internazionale a elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammed Shtayyeh, ha sottolineato che prosegue un “movimento internazionale” volto a “impedire a Israele di porre ostacoli allo svolgimento delle elezioni palestinesi”, previste per il prossimo 22 maggio. In un discorso tenuto all’inizio della riunione settimanale dell’esecutivo di Ramallah, Shtayyeh ha sottolineato che “prosegue il lavoro con i partner internazionali” per “fare pressioni su Israele” affinché non ostacoli le elezioni con misure come “l’arresto di candidati” e il divieto di comizi elettorali a Gerusalemme. A fine aprile, ha proseguito il premier, saranno annunciate in via definitiva le liste partecipanti alle elezioni legislative del mese prossimo. (Res)