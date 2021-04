Iraq: cinque persone condannate a morte per terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura irachena ha condannato a morte cinque persone, affiliate allo Stato islamico (Is), ritenute responsabili negli anni passati di atti “terroristici” nelle province dell’Anbar e di Salah al Din. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Asharq al Awsat". Tra i cinque condannati a morte figura anche un uomo arrestato in precedenza dalle autorità dell’Egitto e successivamente consegnato all’Iraq. Le organizzazioni per i diritti umani richiedono da anni alle autorità irachene di fermare le esecuzioni, considerate spesso arbitrarie, per terrorismo, senza risposte in tal senso da parte di Baghdad. (Res)