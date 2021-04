Oman: Covid, forte aumento dei ricoveri, terapie intensive al limite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un forte aumento dei contagi da Covid-19 in Oman negli ultimi giorni ha causato una saturazione dei posti letto in terapia intensiva, attualmente occupati al 96 per cento. Secondo il quotidiano omanita “Times of Oman”, sono attualmente liberi soltanto 4 posti letto nelle unità specializzate degli ospedali del sultanato. La gravità della situazione è tale che diverse operazioni chirurgiche, urgenti e non, sono già state rimandate. Il numero di pazienti ricoverati negli ospedali per Covid-19 è attualmente pari a 751, secondo l’analista Ibrahim al Maimani, in aumento del 46 per cento rispetto al dato del 31 marzo (515). (Res)