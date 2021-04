Turchia: ministro Bonetti, il gesto della von der Leyen ha scosso le coscienze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Bonetti, ministra della Famiglia e delle Pari opportunità, in una intervista a "La Stampa" dice che "il sangue delle donne vittime di violenza non ha voce. Dobbiamo essere noi a dargliela, non lasceremo sole le donne turche, dobbiamo essere responsabili anche per loro ora che Erdogan, con un atto gravissimo, ha abbandonato la conferenza di Istanbul contro la violenza sulle donne". Quanto al "sofagate" che ha coinvolto Ursula von der Leyen, "fossi stata in Michel, a prescindere dai protocolli, mi sarei seduta accanto alla presidente sul divano. Voglio però sottolineare la forza istituzionale di Ursula von der Leyen che è rimasta ferma nella sua dignità. Ha fatto diventare quel gesto un atto politico scuotendo coscienze e consapevolezze". "Di tutto questo - aggiunge - resterà l'autorevolezza di una donna nell'esercitare il ruolo che la storia le ha consegnato: essere la prima presidente della Commissione Europea". In merito invece al G20 delle donne, Bonetti spiega che "il percorso del G20 nella presidenza italiana prevede per la prima volta in modo specifico l'empowerment femminile come uno degli obiettivi trasversali del dibattito. (segue) (Res)