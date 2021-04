Turchia: ministro Bonetti, il gesto della von der Leyen ha scosso le coscienze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'evento ministeriale del 26 agosto, a cui parteciperanno tutte le autorità politiche, arriveremo con proposte concrete, frutto anche del dibattito nella società civile, su quattro assi". "Il primo punto - continua - è l'educazione: percorsi di formazione per le donne nelle materie stem, in campo finanziario e nella competenza digitale. Il secondo punto è il lavoro: l'obiettivo di aumentare del 25 per cento l'occupazione femminile come traguardo va rivisto al rialzo non solo nella quantità ma nella qualità". "All'interno di questo asse - osserva ancora il ministro - va combattuta anche la violenza economica di genere. Il Covid ha messo in evidenza la necessità di promuovere politiche familiari di equità, non solo in Italia". Il quarto asse, infine, "è legato all'ambiente e alla sostenibilità". Intanto, però, molte donne hanno perso il lavoro. "Per contrastare questa dinamica che si è amplificata con la pandemia, l'Italia si sta dotando del primo piano strategico per la parità di genere. L'obiettivo è aumentare il numero di donne che lavorano, azzerare il gap salariale anche con la trasparenza, ma serve altro. Un sistema di decontribuzioni per evitare la scelta tra maternità e lavoro", ha concluso Bonetti. (Res)