Covid: Tajani, pronti a riaperture dove cala il contagio

- Tempo di riaperture. Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in una intervista a "il Giornale" spiega che il suo partito "sta elaborando un piano che vorremmo presentare al premier al più presto. Se possibile anche in questa settimana". Il segretario del Pd Enrico Letta tuttavia non vuol sentire parlare di 'toto date'. "Ovviamente noi ci muoviamo soltanto in base al verdetto offerto dai numeri della pandemia. Proprio per questo pensiamo si debba fare una verifica della situazione entro il 20 aprile per vedere dove poter far aprire le attività, magari già da fine mese". "Partendo ovviamente dal presupposto che la campagna vaccinale proceda spedita, - spiega il vicepresidente - chiederemo di far ripartire almeno la ristorazione all'aperto. Magari anche di sera, rispettando ovviamente i tempi del coprifuoco. Gli scienziati hanno detto che il virus non si diffonde con facilità all'aperto dunque potremmo chiudere strade e piazze, trasformandole in isole pedonali a numero chiuso per evitare assembramenti e consentire ai ristoratori di lavorare in sicurezza". (segue) (Res)