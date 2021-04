Covid: Tajani, pronti a riaperture dove cala il contagio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra poche settimane comincerà la stagione turistica. "Se il piano vaccini segue il suo corso, a inizio giugno saremo in grado di riaprire anche il settore del turismo nelle aree tornate a tingersi di giallo. Noi di Forza Italia abbiamo già detto che voteremo a fine mese a favore del passaporto vaccinale Ue nella sede del parlamento europeo. Ma si possono fare molte altre cose come adattare, a esempio, il modello andaluso di garanzia per i turisti in arrivo". "Bisogna incentivare il turismo - aggiunge - e garantire non soltanto il viaggiatore ma anche la struttura ricettiva. Basta una copertura assicurativa. Che gli consenta di avere il rimborso dell'anticipo se rimane contagiato entro cinque giorni dalla partenza. Oppure garantendo il rimborso del valore residuo del soggiorno se si contagia durante la vacanza", ha concluso Tajani. (Res)