Sardegna: inaugurato il Comando autonomo Aeronautica militare a Decimomannu

- "Il Comando autonomo rappresenta il tassello di un percorso e di un rinnovato clima e testimonia come l'integrazione e la collaborazione tra istituzioni porti alla Sardegna un vantaggio complessivo in termini di pace, benessere e potenzialità di sviluppo industriale e di occupazione". Lo ha detto il presidente della Regione Christian Solinas intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del Comando Aeronautica Militare per la Regione Autonoma della Sardegna (CAMRAS), che si è tenuta ieri nell'aeroporto militare di Decimomannu. All'evento, presieduto dal capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, il generale Alberto Rosso, hanno partecipato il generale Michele Oballa, comandante del Poligono di Quirra, al quale è stata affidata la guida del Comando, e le più alte cariche militari, religiose e civili della regione. "Il riconoscimento di un Comando autonomo – ha sottolineato il presidente Solinas – in un tempo di razionalizzazioni continue e di ridimensionamento dell'articolazione territoriale della nostra Forza armata è un segno di attenzione che non può passare inosservato. Rientra in un clima di collaborazione nuovo che si è instaurato tra l'istituzione regionale e le nostre Forze armate e rappresenta il punto di congiunzione ideale tra l'utilizzo duale di tutte le tecnologie che sono state messe in campo in questi anni". (segue) (Rsc)