Iran-Corea del Sud: premier Chung, Seul scongelerà fondi "appena possibile"

- La Corea del Sud restituirà all'Iran i fondi detenuti presso le banche sudcoreane "il prima possibile". Lo ha dichiarato il primo ministro della Corea del Sud, Chung Sye-kyun, a conclusione della sua visita ufficiale a Tehran, riferendosi ai circa 7 miliardi di dollari iraniani congelati in conti bancari sudcoreani per effetto delle sanzioni unilaterali statunitensi a carico di Tehran. "Abbiamo già detto in precedenza che si tratta di denaro iraniano, e in quando tale deve tornare al suo proprietario", ha detto Chung, riferendosi ai fondi congelati. (segue) (Res)