Iran-Corea del Sud: premier Chung, Seul scongelerà fondi "appena possibile" (2)

- Il primo ministro della Corea del Sud, Chung Sye-kyun, ha dichiarato domenica, 11 aprile, che il suo Paese è pronto a fornire sostegno "accessorio" all'Iran per rilanciare un "dialogo produttivo" con i partner internazionali di Seul, al fine di ripristinare l'accordo sul nucleare del 2015. Chung ha tenuto una conferenza stampa con il primo vicepresidente dell'Iran, Eshaq Jahangiri, a seguito di un colloquio a Tehran, durato circa 90 minuti. Il primo ministro sudcoreano ha concluso una visita ufficiale di tre giorni in Iran, per fare il punto delle relazioni bilaterali e tentare di placare le tensioni causate dalla richiesta del governo iraniano di sbloccare asset per 7 miliardi di dollari congelati presso banche sudcoreane a seguito dell'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare. Proprio in merito alla richiesta di scongelamento dei fondi, Chung ha dichiarato che Seul "intende rafforzare la cooperazione con i Paesi coinvolti, incluso l'Iran", per giungere a una soluzione. Il governo della Corea del Sud ha già annunciato di voler giungere allo scongelamento dei fonti tramite una partecipazione diretta agli sforzi internazionali per il rilancio dell'accordo sul nucleare iraniano, che coinvolge anche Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania. (segue) (Res)