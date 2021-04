Kosovo: governo, premier Kurti e presidente Osmani in stretto coordinamento su dialogo con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti guiderà il dialogo con la Serbia mediato dall'Unione europea, mentre si coordinerà costantemente con la presidente Vjosa Osmani. Lo ha affermato un portavoce del governo di Pristina, parlando all'emittente "Radio Free Europe". Secondo il portavoce kosovaro, questo processo sarà quindi condotto da Kurti in coordinamento con Osmani nell'ottica di "costruire un consenso nazionale sul dialogo". In questo senso, il portavoce ha rimarcato che Kurti è già stato chiaro sul tema: "Cercherà il dibattito con l'opposizione sulle questioni capitali per il Paese e il dialogo con la Serbia è una delle principali questioni a richiedere consenso". Nella giornata di ieri la presidente Osmani ha incontrato il premier Kurti e diversi ministri per valutare la creazione di un meccanismo di coordinamento sulla politica estera. "Abbiamo concordato di avere un coordinamento istituzionale regolare nell'attuazione degli obiettivi congiunti riguardo il rafforzamento della soggettività internazionale e la sicurezza nazionale", ha fatto sapere la presidente kosovara dopo l'incontro. (segue) (Alt)