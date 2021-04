Kosovo: Kurti e Osmani contro Europa Nostra per inclusione monastero Decani tra siti religioni in via di estinzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è mancata la replica da parte di Europa Nostra per bocca del suo presidente esecutivo, Hermann Parzinger. Nella risposta, l'organizzazione ha affermato di essere impegnata a fungere da catalizzatore per un cambiamento positivo e un dialogo orientato al futuro importante per la salvaguardia del patrimonio europeo in via di estinzione. "Alla luce di quanto sopra, plaudiamo al vostro forte impegno per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale in Kosovo, che fa parte del patrimonio culturale condiviso dell'Europa e del mondo. Siamo grati per il vostro invito a organizzare un incontro per discutere i modi in cui possiamo sviluppare una futura collaborazione", ha affermato Europa Nostra proponendo lo svolgimento di una conferenza virtuale nelle prossime settimane. (Alt)