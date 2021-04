Business news: Fmi, economie Paesi emergenti Balcani vedono crescita pari al 4,4 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi dei Balcani caratterizzati da un'economia "emergente e in via di sviluppo" vedranno nel 2021 una crescita economica del 4,4 per cento. Sono le previsioni contenute nell'ultimo World economic outlook pubblicato dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Il rapporto raggruppa nella categoria "Emerging and developing Europe" Albania, Kosovo, Moldova, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Macedonia del Nord. Questi Paesi, che nel 2020 hanno registrato una contrazione economica del 2 per cento, registreranno nel 2022 una crescita del 3,9 per cento. Per quanto riguarda i prezzi al consumo, il 2020 ha segnato un aumento del 5,4 per cento, mentre per il 2021 è prevista una crescita del 6,5 per cento e nel 2022 del 5,4 per cento. Il saldo delle partite correnti sarà nel 2021 pari allo 0,6 per cento a fronte dello zero del 2020 e dello 0,4 per cento previsto nel 2022. (Seb)