Serbia-Kosovo: premier Brnabic, igumeno Sava è bersaglio di attacchi perché custodisce Decani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri il Consiglio per la tutela dei diritti umani delle libertà di Pristina ha fatto sapere che l'igumeno Sava dovrebbe essere oggetto di un'indagine per crimini di guerra. Secondo il Consiglio, l'igumeno dovrebbe essere indagato per il suo "ruolo prima e durante la guerra in Kosovo e per i civili detenuti" nel monastero di Decani. "Secondo le dichiarazioni dei testimoni, dopo la fine della guerra gli albanesi sono stati tenuti in ostaggio nel monastero dei Decani. Il monastero è stato trasformato in una base militare dove sono state distribuite armi ai serbi mobilitati", si legge in un comunicato del Consiglio. La nota osserva infine che le dichiarazioni di Janjic sulle minacce al monastero Decani "sono prive di significato". L'igumeno Sava ha risposto alle accuse del Consiglio con un messaggio su Twitter in cui viene ripreso un passo del Vangelo di Matteo. "Beati voi quando gli uomini vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno falsamente contro di voi ogni sorta di male, per amor mio. Rallegratevi, perché grande sarà la ricompensa in cielo", ha scritto Sava Janjic su Twitter. (segue) (Seb)