Kosovo: premier Kurti riunisce il governo per lanciare piano d'azione quadriennale

- Il neo premier kosovaro Albin Kurti ha convocato il Consiglio dei ministri durante il fine settimana per redigere la piattaforma dell'esecutivo e il piano d'azione per i prossimi quattro anni. “Sabato e domenica, durante quattro sessioni separate insieme ai 17 membri del gabinetto del governo, abbiamo tenuto un incontro per redigere il programma di governo e il piano d'azione per i prossimi quattro anni del nostro governo. Obiettivi strategici, obiettivi operativi e misure da adottare sono stati presentati e rivisti", ha scritto Kurti su Facebook. Il capo del governo kosovaro ha affermato che i cittadini hanno votato per il cambiamento che il suo governo attuerà. “Presto, questi importantissimi documenti che definiscono chiaramente le nostre priorità in ogni campo saranno tecnicamente completati e saranno sottoposti al governo per la votazione e in Assemblea per la discussione", ha aggiunto. "I cittadini hanno votato per il cambiamento. Con la loro volontà hanno permesso il cambiamento e con il nostro lavoro il nostro governo darà vita al cambiamento. Il nostro programma di governo rifletterà le richieste, i diritti e le esigenze dei cittadini, che ci impegneremo ad attuare", ha concluso Kurti. (segue) (Alt)