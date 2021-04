Kosovo: premier Kurti riunisce il governo per lanciare piano d'azione quadriennale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti ha assunto ufficialmente lo scorso 23 marzo l'incarico di primo ministro del Kosovo dopo la cerimonia del passaggio di consegne con il capo del governo uscente Avdullah Hoti avvenuta a Pristina. Kurti, subito dopo la cerimonia, ha convocato la prima riunione del Consiglio dei ministri. Il primo incontro ufficiale di Kurti è stato quello con l'ambasciatore dell'Ue a Pristina Tomas Szunyog. "Siamo ancora in una crisi sanitaria", ha dichiarato Kurti dopo aver assunto l'incarico alla guida del governo. "Le sfide sono grandi, ma dovete tutti agire per fermare la recessione economica, per aiutare il settore privato e per salvare posti di lavoro", ha affermato il premier. (segue) (Alt)