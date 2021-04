Kosovo: premier Kurti riunisce il governo per lanciare piano d'azione quadriennale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo kosovaro guidato dal premier Albin Kurti è composto da 15 ministri, di cui cinque sono donne. Anche tra i tre vicepremier figurano due donne: la ministra degli Esteri Donika Gervalla e la ministra per le Minoranze ed i Diritti umani Emilija Rexhepi. L'altro vicepremier, incaricato per l'integrazione europea ed il dialogo con la Serbia, è Besnik Bislimi. Il ministro della Difesa sarà Armend Mehaj; mentre come ministro dell'Ambiente e delle Infrastrutture è stato scelto Liburn Aliu. Alla guida del dicastero dell'Industria e del Commercio andrà Rozeta Hajdari; il ministero del Lavoro sarà guidato da Hekuran Murati; mentre Albulena Haxhiu sarà la nuova ministra della Giustizia. Il dicastero della Salute, nella delicata gestione dell'emergenza Covid-19, sarà guidato da Arben Vitia; Arberie Nagavci sarà titolare del dicastero dell'Istruzione; Hajrulla Ceku di quello della Cultura; mentre ministro dell'Amministrazione sarà Elbert Krasniqi e Faton Peci ministro dell'Agricoltura. Il nuovo ministro dell'Interno sarà Xhelal Svecla; ministro dell'Economia Artane Rizvanolli; ministro delle Comunità minoritarie sarà Goran Rakic e Fikrim Damka è stato scelto come ministro dello Sviluppo regionale. (segue) (Alt)