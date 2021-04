Usa-Giappone: Fukushima, Washington sostiene decisione di Tokyo sull'acqua contaminata (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) lo scaricamento in mare dei milioni di ettolitri d’acqua accumulati a Fukushima è una di due opzioni “tecnicamente fattibili”, ed è “comunemente impiegata dalle centrali nucleari e dalle infrastrutture per il ciclo del combustibile nucleare in Giappone e in tutto il mondo”, ma su scala assai inferiore, e non con acqua filtrata sino a un reattore danneggiato. JF Zangyoren ha ribadito ieri la propria contrarietà all’operazione, che secondo la federazione causerebbe “danni immensi all’industria della pesca giapponese”, se non altro in termini reputazionali. La Federazione delle associazioni cooperative di pescatori di Fukushima programmava il pieno ripristino delle operazioni di pesca nel 2021, 10 anni dopo l’incidente, ma lo scaricamento dell’acqua contaminata potrebbe far saltare i piani. (Git)