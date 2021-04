Giappone: coronavirus, Tokyo Kyoto e Osaka intensificano misure di contenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governatori di Tokyo, Kyoto e Osaka, in Giappone, hanno intensificato da ieri, 12 aprile, le misure in vigore nelle rispettive città e prefetture per far fronte alla pandemia di coronavirus, a fronte della quarta ondata di contagi in pieno corso in quel Paese e nell'Asia nord-orientale. Le misure adottate nelle quattro città, che la stampa giapponese definisce un "semi-stato di emergenza", prevedono la chiusura di ristoranti e bar nelle aree più popolate alle ore 20, e la limitazione della partecipazione ai grandi eventi ad un massimo di 5mila persone, fatto salvo il distanziamento minimo tra le persone. Le nuove misure rimarranno in vigore sino al prossimo 5 maggio a Kyoto e Osaka, e sino all'11 maggio a Tokyo. La stampa giapponese evidenzia che nella mattina di oggi, 13 aprile, non si è notata alcuna riduzione apprezzabile dell'attività nell'area metropolitana di Tokyo. L'inasprimento delle misure di prevenzione ha comunque suscitato polemiche da parte di molti cittadini, che sostengono si tratti di un ripristino di fatto dello stato di emergenza revocato un mese fa dal governo del Giappone, con ricadute economiche soprattutto per le piccole attività del settore della ristorazione. (Git)