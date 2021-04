Giappone: coronavirus, 60 per cento cittadini insoddisfatto della campagna vaccinale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha inaugurato ieri, 12 aprile, la campagna di vaccinazione contro la Covid-19 dei cittadini di età superiore a 65 anni, che in Giappone sono circa 36 milioni. Sino ad oggi la campagna di immunizzazione dal coronavirus si è limitata in Giappone al personale medico e sanitario: l'avvio della fase centrale della campagna coincide con un aumento dei casi di contagio a livello nazionale; il governo ha annunciato che la scorsa settimana le amministrazioni locali hanno ricevuto in consegna 100mila dosi di vaccini contro la Covid-19. La categoria in lista di attesa per la vaccinazione, dopo gli anziani, è quella dei soggetti affetti da patologie croniche; seguirà il personale delle residenze di cura per anziani e disabili, e infine la popolazione generale. Ad oggi sono state somministrate in Giappone 1,39 milioni di dosi di vaccini contro la Covid-19, e 356.679 persone hanno ricevuto la seconda dose. Per il momento, il Paese sta facendo uso soltanto del vaccino sviluppato da Pfizer. (segue) (Git)