Giappone: Fukushima, Corea del Sud e Taiwan contrarie a scarico acqua contaminata

- La Corea del Sud e Taiwan hanno ribadito la loro opposizione al piano del governo giapponese per lo scarico in mare dell'acqua contaminata stoccata a Fukushima, approvato oggi, 13 aprile. Koo Yun-cheol, ministro di Stato sudcoreano per il coordinamento politico, ha dichiarato oggi che Seul "si oppone fermamente" al piano di Tokyo, e che il governo sudcoreano ha convocato una riunione dei ministri per discutere risposte alla decisione del Giappone. Koo ha definito quella del Giappone una decisione "riprovevole" e "inaccettabile". Ha ribadito la propria opposizione al piano giapponese anche Taiwan. Sin dal disastro nucleare di Fukushima, nel 2011, Cina e Corea del Sud hanno imposto divieti d'importazione di prodotti ittici da parti dell'Arcipelago giapponese. (segue) (Git)