Usa: Trump ancora all'attacco di McConnell, "incapace di fermare occupazione delle corti" (2)

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto nuove critiche al leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell in un intervento di fronte a membri del Comitato nazionale repubblicano. Secondo indiscrezioni del quotidiano "Washington Post", durante l'evento a porte chiuse Trump si è riferito al senatore del Kentucky come ad uno "stupido figlio di pu**ana". Commentando i concitati mesi seguiti alle elezioni presidenziali dello scorso novembre, segnati dalle accuse di frode elettorale mosse ai Democratici dall'ex presidente, Trump ha affermato che a parti invertite il leader dei Democratici al Senato, Charles Schumer, avrebbe sostenuto il candidato alla Casa Bianca del suo partito. "Se Schumer fosse stato al posto di quello stupido figlio di pu**ana d'un McConnell, non avrebbe mai lasciato che una cosa simile potesse accadere. (segue) (Nys)