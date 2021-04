Usa: Trump ancora all'attacco di McConnell, "incapace di fermare occupazione delle corti" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrebbero combattuto", ha dichiarato Trump, stando alle fonti citate dalla "Washington Post". "Ho assunto sua moglie", avrebbe dichiarato inoltre l'ex presidente, riferendosi a Elaine Chao, moglie di McConnell che ha servito come segretaria dei Trasporti per l'amministrazione Trump, prima di rassegnare le dimissioni a seguito dell'assalto al Congresso, lo scorso 6 gennaio. "Pensate mi abbia mai ringraziato?". McConnell è stato politicamente vicino a Trump sin dalla candidatura alla Casa Bianca di quest'ultimo, nel 2016, ma i rapporti tra i due si sono incrinati dopo le elezioni dello scorso novembre, quando McConnell ha rifiutato di contestare l'esito delle elezioni, ed ha sollecitato i senatori repubblicani a certificare il risultato del voto, in aperto contrasto con la richiesta di Trump. (Nys)