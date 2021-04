© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni non si candiderà a sindaco di Roma. Lo ha detto questa sera intervenuta a Quarta Repubblica: "Io non mi candiderò a sindaco di Roma". "Spero di incontrare presto la coalizione di centrodestra per trovare un nome", ha aggiunto.(Rer)