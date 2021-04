Brasile: presidenti Camera e Senato chiedono aiuto all'Onu per anticipo consegne vaccini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare il ministero ha cancellato dal computo totale dei vaccini un milione di dosi di immunizzante della Pfizer, il cui invio era stato inizialmente previsto per il 30 aprile, ma che non arriverà entro questa data. In ritardo anche le 8,85 milioni di dosi che il ministero riteneva di poter ricevere entro fine aprile, la cui consegna è invece slittata. Eliminati dalla lista anche gli 8 milioni di dosi Covaxin della indiana Bhrat Biotech, cui ieri l'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) ha negato il permesso all'importazione. Depennate anche le 400mila unità di vaccino SputnikV, sviluppato dal laboratorio russo Gamaleya, che ancora non ha ricevuto il visto buono dell'Anvisa. A questo si uniscono i ritardi nelle consegne dei vaccini prodotti in Brasile. Sia l'istituto paulistano Butantan, che confeziona il vaccino CoronaVac della cinese SinoVac, sia la carioca Fondazione Osvaldo Cruz, che confeziona il vaccino Covidshield della anglo-svedese AstraZeneca, hanno annunciato revisioni nelle scadenze di consegna. (Brb)