Venezuela: incontro virtuale tra Maduro e Oms, chiesto accesso rapido vaccini

- Nicolás Maduro, presidente del Venezuela, ha avuto un incontro virtuale con Tedros Adhanom, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Carissa Etienne, direttore dell'Organizzazione panamericana della sanità (Ops) e con rappresentanti dell'Alleanza globale per i vaccini e le immunizzazioni (Gavi), volto per garantire la consegna di vaccini in Venezuela attraverso il meccanismo Covax. Maduro ha ripreso le dichiarazioni rilsciate sabato dal suo vice, Delcy Rodríguez, in cui affermava che il suo esecutivo aveva rispettato le procedure e aveva depositato i 59,2 milioni di franchi svizzeri dovuti al meccanismo Covax. (segue) (Vec)