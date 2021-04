Honduras: comunità discendenti africani Garifuna denuncia governo per genocidio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo che lo stato dell'Honduras si conformi alla sentenza della Corte interamericana dei diritti umani nel 2015 a favore delle comunità Garífuna di Triunfo de la Cruz e Punta Piedra. Condanniamo la violazione di detta sentenza dopo più di cinque anni e l'aumento delle ostilità contro il popolo Garífuna", ha detto l'organizzazione nella sua dichiarazione. La difesa del diritto all'esistenza della comunità Garífuna è strettamente legata alle lotte ambientali contro lo sfruttamento delle risorse naturali e progetti di turismo di lusso, pensati principalmente per gli stranieri. Ofraneh denuncia sia la violenza contro il popolo Garífuna che la "totale impunità" per i crimini commessi contro di loro e contro coloro che protestano chiedendo rispetto per la terra e le popolazioni indigene. (Mec)