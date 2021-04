Brasile: Petrobras, azionisti nominano Silva e Luna in Cda permettendo elezione alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea generale straordinaria della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha approvato la nomina di Joaquim Silva e Luna come nuovo membro del Consiglio di amministrazione (Cda), aprendo la strada alla nomina come presidente. Sarà infatti il nuovo Cda a eleggere il presidente. Silva e Luna è stato indicato dal presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, per sostituire l'attuale presidente, Roberto Castello Branco. Lo scorso 17 marzo il Comitato di valutazione del personale della compagnia energetica statale aveva concesso il proprio avallo all'elezione di Joaquim Silva e Luna come presidente, dichiarando che "il generale voluto dal presidente soddisfa tutti i requisiti stabiliti nella legge e nella politica per la nomina dei membri dell'alta dirigenza di Petrobras". (segue) (Brb)