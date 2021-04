Usa: presidenziali 2024, Nikki Haley pronta a passo indietro in caso di candidatura Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'e ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, Nikki Haley, ha dichiarato ieri di essere pronta a rinunciare alla campagna elettorale per le presidenziali Usa del 2024, nel caso l'ex presidente Donald Trump decida di tentare una nuova candidatura alla Casa Bianca. "Non mi candiderei a presidente se lo facesse Trump, e discuterei la questione con lui", ha dichiarato Haley nel corso di una conferenza stampa. "Si tratta di un argomento sul quale ad un certo punto avremo un colloquio, se se ne presenterà la necessità", ha aggiunto l'ex governatrice del South Carolina. Haley non ha nascosto la propria intenzione di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti alle prossime elezioni, ma ha aggiunto che sarebbe pronta a sostenere la candidatura di Trump, nel caso quest'ultimo scendesse nuovamente in campo. Haley ha precisato di non aver avuto alcun contatto con Trump dopo l'assalto al Congresso federale dello scorso 6 gennaio. (Nys)