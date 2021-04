Roma 2021: Meloni, centrodestra non è indietro, nessuno ha candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni spera in incontrare presto la coalizione di centrodestra pee trovare il nome del candidato sindaco per Roma. Lo ha detto intervenuta a Quarta Repubblica. "Spero di incontrare presto la coalizione del centrodestra per trovare un nome per il candidato sindaco di Roma ma voglio precisare che il candidato non ce l'ha nessuno, non siamo noi ad essere indietro, nessuno ha deciso. Il centrosinistra non sa ancora neanche se si presenterà alleato con il Movimento 5 stelle o meno", ha detto.(Rer)